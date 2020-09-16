Канье Уэст объявил себя Моисеем, отказался выпускать музыку и показал Путина

Рэпер Канье Уэст опубликовал серию постов в своем Twitter-аккаунте, в которых объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от обязательств по ним. Музыкант также выложил в соцсеть снимок президента России Владимира Путина, предварительно распечатав и повесив его себе на стену.

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На фотографии Путин изображен во время тренировки с российской сборной по дзюдо. «Правило номер один — слушайте Уэста», — написал рэпер маркером на стене возле распечатанного снимка.

Артист потребовал пересмотреть контракты с компаниями Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing, сравнив современные лейблы с «невольничьими кораблями».

Ранее в сентябре Канье Уэст был назван самым высокооплачиваемым в мире певцом по версии американского издания Forbes.