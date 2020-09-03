Назван самый высокооплачиваемый в мире певец

Канье Уэст назван самым высокооплачиваемым в мире певцом согласно ежегодному рейтингу Forbes. Список опубликован на сайте издания.

Среди наиболее состоятельных знаменитостей — модели, певцы, спортсмены и актеры. Первое место в списке заняла Кайли Дженнер — американская модель, основательница компании Kylie Cosmetics. Дженнер заработала 590 миллионов долларов, продав 51 процент акций своей фирмы.

На второй строчке — рэпер Канье Уэст с доходом в 170 миллионов долларов. Финансовый успех Уэста связан с продажами его бренда кроссовок Yeezy.

Тройку лидеров закрыл швейцарский теннисист Роджер Федерер с состоянием в 106,3 миллиона долларов. Эти средства он заработал благодаря прибыльным рекламным контрактам.

В десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей также попали Криштиану Роналду (105 миллионов долларов), Лионель Месси (104 миллиона долларов), Тайлер Перри (97 миллионов долларов), Неймар (95,5 миллиона долларов), Говард Стерн (90 миллионов долларов), Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов) и Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона долларов).

В прошлом году список самых высокооплачиваемых знаменитостей возглавила поп-певица Тейлор Свифт.