Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Американский рэпер Канье Уэст подал заявку для участия в выборах президента США. Об этом сообщает портал Nola.

Хип-хоп-исполнитель сдал необходимые документы в штате Луизиана, где для внесения имени в бюллетень не требуется сбор тысячей подписей, а достаточно оплатить регистрационный сбор в размере 500 долларов. При этом изначально рэпер подал заявку в штате Нью-Джерси.

Кроме Уэста заявку на участие в выборах президента США в Луизиане подали еще 10 независимых кандидатов.

Уэст поддержал действующего главу государства Дональда Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова». Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. От республиканцев выдвигается Трамп, от демократов — бывший вице-премьер Джо Байден.