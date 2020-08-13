Канье Уэст встретился с дочерью и зятем Трампа

Американский рэпер Канье Уэст, который решил принять участие в выборах президента США в 2020 году, встретился со старшим советником и зятем действующего президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, встреча состоялась в штате Колорадо. Кушнер прибыл на нее со своей женой, дочерью президента Иванкой Трамп.

Канье Уэст также написал на своей странице в Twitter, что готов дать NYT интервью и рассказать о встрече с Кушенром, на которой они обсуждали книгу Клода Андерсона «PowerNomics». В ней говорится о расширении прав и возможностей чернокожего населения.

Ранее Уэст в интервью журналу Forbes признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал.

Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова». Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.