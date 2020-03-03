Первую женщину-президента «Грэмми» признали виновной в оскорблении сотрудницы

Дебора Дуган, первая женщина-президент Академии звукозаписи, которая ежегодно вручает «Грэмми», была официально уволена с должности после того, как два расследования подтвердили, что она оскорбляла подчиненную. Об этом сообщает The Guardian.

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В академии заверили, что расследования были глубокими и независимыми. В рамках расследований эксперты опросили 37 свидетелей произошедшего, а также изучили документы и переписку участников конфликта.

Имя преемника Дуган пока не называется.

17 января, за десять дней до вручения наград 62-й премии «Грэмми», Дуган отправили в административный отпуск из-за обвинений в злоупотреблении полномочиями. Она занимала пост исполнительного директора Академии звукозаписи пять месяцев. Источники назвали ситуацию переворотом, произошедшим из-за попыток Дуган провести в организации радикальные реформы, а глава академии рассказала о коррупции и домогательствах в организации.

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