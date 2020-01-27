Победитель «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом» обвинил премию в расизме

Американский певец и хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator, получивший премию «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом» за пластинку IGOR, высказался о расизме в музыкальной индустрии. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале Академии звукозаписи.

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Исполнитель обвинил организаторов премии в том, что творчество темнокожих артистов постоянно включают в категорию «Рэп» вне зависимости от настоящей жанровой принадлежности.

«С одной стороны, я очень благодарен за то, что мое творчество признали. Отстой в том, что когда мы — я имею в виду ребят, которые выглядят как я, — делаем что-то за пределами привычных жанров, это постоянно включают в категории "Рэп" или "Урбан" ("современная городская музыка", как правило, включающая в себя хип-хоп и ритм-энд-блюз — прим. «Ленты.ру»). Для меня это слово "урбан" — просто политкорректный вариант слова на букву "н". Почему мы не можем быть в категории "Поп-музыка"?» — поинтересовался победитель «Грэмми».

«Лучшей песней года» по версии «Грэмми» стала композиция Билли Айлиш Bad Guy. Артистка также получила награды в категориях «Лучший новый исполнитель», «Лучший альбом года» и «Главный релиз года».

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