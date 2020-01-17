Первую женщину-президента «Грэмми» уволили из-за переворота

Исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебору Дуган, занимавшуюся организацией музыкальной премии «Грэмми», уволили за десять дней до вручения наград. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 17 января.

Решение об увольнении принято из-за обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности скандала не раскрываются, однако в СМИ называют произошедшее переворотом. Отмечается, что внутри организации проводится независимое расследование.

Дуган стала первой женщиной-президентом Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Газета Los Angeles Times 15 января опубликовала интервью с главой академии, в котором она назвала свою работу «лучшей во всем мире».

Как пишет Variety со ссылкой на источники, увольнение Дуган произошло из-за сопротивления других членов академии ее попыткам реформировать и модернизировать организацию. Собеседник издания назвал произошедшее переворотом.

Дуган заняла пост главы академии в 2019 году после того, как глава организации Нил Портнов покинул его из-за скандала с призывом женщинам трудиться.

Церемония вручения «Грэмми» запланирована на 27 января.

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