На британской «Грэмми» откажутся от разделения по гендеру из-за бесполых людей

Организаторы премии Brit Awards, которая считается британским аналогом «Грэмми», рассматривают идею отказаться от гендерного разделения номинаций. Об этом сообщает «Би-би-си».

Они пояснили, что на церемонии, которая пройдет в феврале, будут вручены награды в категории «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница», однако в дальнейшем эти категории могут быть соединены в одну, поскольку существующее разграничение не учитывает небинарных артистов — тех, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

Заявление организаторов появилось через неделю после того, как британский музыкант Сэм Смит написал в своем Instagram-аккаунте, что устал от многолетней войны со своим полом, и попросил обращаться к нему «они». Ранее он признавался, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, а находится где-то посередине.

Премия «Грэмми» отменила мужские и женские номинации в 2012 году. В 2017 году премия MTV Movie Awards также стала гендерно-нейтральной, а актриса Эмма Уотсон стала первой обладательницей награды «Лучшая игра».

Brit Awards присуждает Британская ассоциация производителей фонограмм. Чаще всего ее лауреатом становился певец Робби Уильямс — на его счету 17 статуэток, включая пять в составе группы Take That.

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