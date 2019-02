Названы лучшие поп-музыканты года

В концертном зале O2 Arena в Лондоне прошла 38-я церемония вручения премии Brit Awards, в ходе которой наградили лучших поп-музыкантов года. Список победителей опубликован на официальном сайте мероприятия.

Лучшей группой признали «1975». Они смогли обогнать такие коллективы, как Arctic Monkeys, Gorillaz, Little Mix и Years & Years. Кроме того, манчестерские музыканты получили награду за альбом A Brief Inquiry Into Online Relationships.

«Главным певцом» стал Джордж Эзра, а певицей — Джорджа Смит. Кельвин Харрис и Дуа Липа были удостоены награды «Лучший британский сингл» за их песню One Kiss. Харриса также отметили как лучшего продюсера.

Американской вокалистке Пинк вручили приз за выдающий вклад в развитие музыкальной индустрии. Среди иностранных артистов британские критики также отметили Ариану Гранде, рэпера Дрейка и дуэт The Carters, состоящий из Бейонсе и Jay-Z.

Премия Brit Awards Британской ассоциации производителей фонограмм вручается ежегодно с 1982 года и считается британским аналогом «Грэмми».

Имена лауреатов «Грэмми» стали известны 11 февраля. Песней года назвали трек This is America Дональда Гловера (Childish Gambino). Композиция также победила в номинациях «Лучший клип» и «Лучшее рэп-исполнение».

