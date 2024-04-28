Британия решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты

Telegraph: Британия хочет взять на вооружение гиперзвуковые ракеты к 2030 году

Великобритания планирует поставить на вооружение своей армии гиперзвуковые ракеты к 2030 году, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, Минобороны страны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании. «Крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год», — подчеркнул источник.

Газета уточнила, что планы Лондона по разработке гиперзвуковой ракеты пока находятся на раннем этапе. Пока не решено, будет ли она способна запускаться с земли, моря или воздуха.

Ранее стало известно, что в крупнейший пакет военной помощи Британии Украине войдет дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow.