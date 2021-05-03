Жириновский потребовал арестовать Зюганова и Прилепина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова. Об этом он заявил в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова "коммунизм" и "социализм"», — призвал Жириновский. По словам политика, такие меры призваны показать левым партиям, что «мы еще жестче, чем они».

Ранее лидер ЛДПР призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Зюганова в список антигосударственных объединений. По мнению политика, в список должны войти партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть». В пример Жириновский привел партии КПРФ, «Справедливая Россия» и «Левый фронт», а также Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), учрежденного Алексеем Навальным.

В апреле прошлого года Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если они устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Лидер ЛДПР подчеркнул, что все граждане должны оставаться в самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса.