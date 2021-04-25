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Жириновский решил стать чемпионом мира по участию в выборах президента

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении стать чемпионом мира по участию в выборах президента. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Политик планирует баллотироваться в 2024 году. В своей речи он сравнил себя с президентом США Джо Байденом, отметив, что попытается стать главой государства в 78 лет, как и американский лидер.

К моменту избирательной кампании в 2036 году Жириновскому исполнится 90 лет, и он планирует выдержать предвыборную гонку еще трижды. «И тогда стану чемпионом мира по участию в выборах. Хотя уже сейчас больше меня никто в Европе не баллотировался. А пройду еще три кампании и будет вечный рекорд», — заключил политик.

Владимир Жириновский участвовал в президентской гонке шесть раз. С момента распада СССР он не пропустил ни одних выборов.

Ранее Жириновский объяснил свой проигрыш Борису Ельцину на президентских выборах 1991 года. По его мнению, причинами стали отказ оппонента от участия в дебатах и «скомканная» предвыборная кампания.

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