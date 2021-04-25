Россия
 
Последние новости
Россия ответила на обвинения Чехии в причастности к взрыву во Врбетице
В сети появилось видео лучших моментов UFC 261
Пьяная медсестра обматерила бабушку в московской больнице и попала на видео
Начало мая в Москве описали словами «потепления не будет вообще» 
Американский ресторанный критик рассказала о поразившем ее блюде русской кухни
Россия оценила решение президента Чехии сказать правду и не «прогибаться под США»
Доктор Мясников раскрыл способы уберечься от «тихого убийцы»
В московском озере нашли привязанное к сточной решетке тело 14-летней девочки
Американский беспилотник атаковали вблизи границы с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский рассказал о пребывании в турецкой тюрьме

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о пребывании в турецкой тюрьме в 1969 году, его слова приводит «Комсомольская правда».

Жириновский изучал турецкий язык в Институте восточных языков при МГУ и отправился переводчиком в Турцию на строительство завода серной кислоты, которое вел Советский Союз.

В то время советские рубли нельзя было вывозить за границу, и Жириновский в аэропорте Шереметьево купил значки, чтобы потратить имевшиеся у него три рубля.

«А в Турции общаешься с кем-нибудь — подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ. Они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки меня и арестовали», — рассказал политик.

На значках была изображена Аврора, серп и молот и кремлевские башни. Жириновскому грозило 20 лет тюрьмы, но судья признал, что речь идет просто сувенирах. К тому времени будущий лидер ЛДПР просидел 17 суток.

«Это было неприятно. Впервые в жизни тюрьма, в чужой стране. Сокамерники были: убийца, наркоман и коммунист. А я один студент ни в чем не виновный», — заявил он.

Жириновский добавил, что бесплатно в тюрьме давали только хлеб и воду, остальную еду надо было покупать. Но в целом условия были «ничего», заключил политик.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский рассказал, как оказался в турецкой тюрьме
Жириновский предложил навсегда закрыть курорты Египта и Турции для россиян
Жириновский обвинил «солдата из Европы» в завозе коронавируса в Китай