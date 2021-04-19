Жириновский обвинил «солдата из Европы» в завозе коронавируса в Китай

Коронавирус специально был завезен в Китай военными из Европы. В этом их обвинил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на лекции перед студентами из МГУ имени Ломоносова, передает РИА Новости в понедельник, 19 апреля.

По словам политика, нынешняя пандемия на самом деле имеет искусственное происхождение, поскольку реальных оснований для ее естественного возникновения не было. При этом, скорее всего, изначально вирусом был намеренно инфицирован кто-то из европейских военных, после чего SARS-CoV-2 был завезен в китайский Ухань, который считается первым очагом распространения заболевания.

«Пандемию привили в Европе кому-то из офицеров или солдат, специально проводят здесь [в Ухане] Всеармейские игры [VII Всемирные летние военные игры 2019 года], приезжают военнослужащие со всего мира, кто-то из них заразный уже приехал, заражает здесь китайца», — раскрыл Жириновский схему распространения инфекции.

Он отметил, что возникновение очага нового вируса в Китае было выгодно Западу, поскольку позволило ему все свалить на Пекин и настроить против него весь мир. При этом южная часть страны была выбрана из-за того, что именно она является наиболее густонаселенной, считает лидер ЛДПР.

30 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не является результатом утечки из лаборатории. При этом точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось. Как отмечалось ранее, связь COVID-19 с рынком в Ухане не удалось доказать.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане. В частности, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.