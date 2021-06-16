В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса

В Подмосковье до 20 июля продлили ограничения из-за коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на портале областного правительства.

Граждане должны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты, организации не должны впускать в свои помещения граждан, нарушающих масочный режим.

Работодателям запрещено допускать на рабочее место сотрудников без масок или респираторов. При этом данный пункт постановления не относится к тем, кто прошел вакцинацию.

Кроме того, количество зрителей на мероприятиях не должно превышать 1,5 тысяч человек одновременно. Показатель можно увеличить на 20 процентов, если зрители предоставят наличие сертификата о вакцинации.

Ранее постановлением предусматривалось обязательное ношение масок в общественных местах с 13 по 20 июня.

16 июня стало известно, что власти Москвы и Подмосковья объявили обязательную вакцинацию для 60 процентов сотрудников. Как пояснили в Роспотребнадзоре, постановление касается работников торговли, сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, культурных и спортивных мероприятий. Бизнес должен организовать вакцинацию сам. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также уточнил, что речь идет о работниках контактных сфер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об обязательной вакцинации россиян речи не идет.