В Совфеде оценили возможность увольнения за отказ от вакцинации в Москве

Работодатели в сфере услуг не смогут заставить своих сотрудников сделать прививку от коронавируса или уволить их за отказ от вакцинации. Так возможность увольнения в подобной ситуации оценил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает ТАСС.

«Уволить этого человека (отказавшегося от вакцинации) руководителю будет нельзя, а руководитель этого человека будет подвергаться дополнительным административным наказаниям со стороны администрации города», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что данный вопрос является сложным и при этом на данный момент не имеет какого-либо правового решения.

Ранее 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление, обязав провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих жителей столицы. Мера касается работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым — до 15 августа. Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Подмосковья.

В правительстве России между тем неофициально отказались вводить обязательную вакцинацию граждан против COVID-19 в масштабах всей страны.