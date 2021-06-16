Вирусолог оценил решение привить 60 процентов работающих москвичей

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн позитивно оценил проведение вакцинации от коронавируса 60 процентов работающих граждан в Москве. В беседе с «Лентой.ру» эксперт попросил столичные власти все предусмотреть, чтобы принимаемые меры против COVID-19 не пошли людям во вред.

Оценивая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, Альтштейн подчеркнул, что обязательная вакцинация работников сферы торговли и услуг должна ее улучшить.

«Лично я это одобряю. Может быть, потому что я советский человек, и я знаю, что такое обязательная вакцинация. Например, можно ли возражать против вакцинации от оспы? Я понимаю, что свобода лучше, чем не свобода, но все должно быть в своих рамках», — сообщил профессор.

По словам Альтштейна, московским властям обязательно надо предусмотреть, как будет происходить вакцинация работников.

«У человека могут быть побочки, которые делают первый день после вакцинации не очень удобным для работы. Это должно быть продумано и сделано таким образом, чтобы вакцинация происходила не в ущерб и не за счет человека», — резюмировал Альтштейн.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление, обязав провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих жителей столицы. Мера касается работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. В правительстве России между тем неофициально отказались вводить обязательную вакцинацию граждан против COVID-19 в масштабах всей страны.