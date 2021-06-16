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В правительстве отказались от масштабной обязательной вакцинации против COVID-19

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В правительстве России отказываются вводить обязательную вакцинацию граждан против COVID-19 в масштабах всей страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, решение будет приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах. В некоторых регионах страны наблюдается «взрывной рост заболеваемости», в других число заболевших коронавирусной инфекцией снижается. Поэтому вводить повсеместную обязательную вакцинацию в России нецелесообразно.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Вакцинировать планируется работников салонов красоты, химчисток, общепита, а также водителей общественного транспорта и такси, сотрудников сферы образования, досуговых и развлекательных мероприятий. Руководителей организаций обязали обеспечить вакцинацию до 15 июля первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. Второй компонент нужно ввести до 15 августа.

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