Россия
 
Последние новости
Путин прибыл на переговоры с Байденом
Властям Женевы пришлось срочно закупить флаги России и США
Зеленский связал завершение «Северного потока-2» с проблемами в Донбассе
Раненный во время стрельбы в Абхазии россиянин раскрыл подробности конфликта
Вирусолог оценил решение привить 60 процентов работающих москвичей
Зеленский оценил возможность договоренности Байдена с Путиным по Украине
ФСБ задержала подставного офицера спецслужб при получении 10 миллионов рублей
Звезда «Уральских пельменей» посетовал на любовь россиян к «дебилоидным танцам»
Стала известна судьба задержанной в убежище в Дагестане чеченки
Запад поверил в российскую экономику
Новости партнеров
Прослушать новость

Онищенко назвал способ изменить «неадекватную статистику» по коронавирусу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Бывший главный санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал людям, переживающим об обнаруженном в Москве измененном индийском штамме коронавируса, направить свои волнения в нужное русло и привиться. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Переживать об этом нужно, конечно. Но сегодня у нас есть штаммы не только индийские, да и не только у нас. Отличие этого штамма в том, что он более контагиозный, чем были предыдущие. Удивляться этому не нужно, вирус мутирует и совершенствуется. В ответ мы должны привиться. Сегодня у нас с вами все для этого есть, не хватает одного — желания. Вакцинация — это ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих. Сейчас мы можем свои переживания использовать с пользой и наконец изменить абсолютно неадекватную статистику заболеваемости в последнее время», — сообщил Онищенко.

По его словам, как только россияне массово привьются, они тут же забудут о вирусе и перестанут волноваться зря. Также он отметил, что всех тех, кто побуждает людей отказаться от вакцинации, необходимо привлекать к ответственности.

16 июня глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса. По его словам, сейчас ведутся исследования эффективности российской вакцины «Спутник V» против данного штамма.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса
Индийский штамм обнаружили в 90 процентах российских образцов COVID-19
Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса