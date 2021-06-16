Онищенко назвал способ изменить «неадекватную статистику» по коронавирусу

Бывший главный санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал людям, переживающим об обнаруженном в Москве измененном индийском штамме коронавируса, направить свои волнения в нужное русло и привиться. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Переживать об этом нужно, конечно. Но сегодня у нас есть штаммы не только индийские, да и не только у нас. Отличие этого штамма в том, что он более контагиозный, чем были предыдущие. Удивляться этому не нужно, вирус мутирует и совершенствуется. В ответ мы должны привиться. Сегодня у нас с вами все для этого есть, не хватает одного — желания. Вакцинация — это ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих. Сейчас мы можем свои переживания использовать с пользой и наконец изменить абсолютно неадекватную статистику заболеваемости в последнее время», — сообщил Онищенко.

По его словам, как только россияне массово привьются, они тут же забудут о вирусе и перестанут волноваться зря. Также он отметил, что всех тех, кто побуждает людей отказаться от вакцинации, необходимо привлекать к ответственности.

16 июня глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса. По его словам, сейчас ведутся исследования эффективности российской вакцины «Спутник V» против данного штамма.