Индийский штамм обнаружили в 90 процентах российских образцов COVID-19

Июньский пик заболеваемости коронавирусом некоторые эксперты связывают с проникнувшим в Россию индийским штаммом COVID-19. Об этом пишут «Известия».

По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, вариант «Дельта» (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52 процента) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90 процентов — в июне.

Как считают ученые, этот вариант вируса распространяется крайне быстро. Заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин отметил, что происходящие можно объяснить биологическим преимуществом, когда этот вариант легче передается от человека к человеку. «Либо же этот вариант эффективнее уходит от антител», — предположил он.

Такого же мнения придерживается и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России. Он предположил, что изменение клинической картины COVID-19 также может объясняться формированием собственных штаммов коронавируса. Он заверил, что Центр имени Гамалеи вместе с правительством Москвы создаст систему мониторинга штаммов коронавируса, циркулирующих в регионе, с целью их изучения.