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Третий регион России ввел обязательную вакцинацию некоторых жителей

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации, пишет РБК.

В правительстве отметили, что пройти вакцинацию любой из доступных вакцин обязаны 60 процентов работников всех организаций. Также должны вакцинироваться сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно решению правительства, необходимо в период до 17 июля нужно ввести первый компонент прививки или однокомпонентную вакцину. Вторым компонентом необходимо привиться до 17 августа. В сообщении уточняется, что жители с противопоказаниями к вакцине могут не прививаться.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ситуация в столице расценивается как неблагополучная, поэтому необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающих в сфере торговли и услуг.

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