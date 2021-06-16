Третий регион России ввел обязательную вакцинацию некоторых жителей

Правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации, пишет РБК.

В правительстве отметили, что пройти вакцинацию любой из доступных вакцин обязаны 60 процентов работников всех организаций. Также должны вакцинироваться сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно решению правительства, необходимо в период до 17 июля нужно ввести первый компонент прививки или однокомпонентную вакцину. Вторым компонентом необходимо привиться до 17 августа. В сообщении уточняется, что жители с противопоказаниями к вакцине могут не прививаться.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ситуация в столице расценивается как неблагополучная, поэтому необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающих в сфере торговли и услуг.