Анонсированы проверки обязательной вакцинации части москвичей

Проверки выполнения требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля. Их анонсировали в Главконтроле, передает РИА Новости.

«С 15 июля мы будем проводить контрольные мероприятия, как предусмотрено указом мэра», — подтвердил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Ранее главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников так называемых «контактных» сфер. Это касается тех, кто осуществляет свою деятельность в следующих областях: образование, досуговые и развлекательные мероприятия, торговля и услуги, салоны красоты, химчистки, общепит, общественный транспорт и такси.

Исключения касаются тех, у кого есть противопоказания.

По указу градоначальника, работодатели должны будут предоставить данные о вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра Москвы и правительства столицы. Планируется, что до 1 июля будет создана информационная система, куда нужно будет предоставить соответствующий отчет.

Ситуацию с распространением коронавируса в городе мэр Москвы Сергей Собянин назвал драматической. Он отметил, что власти обязаны сделать все, чтобы провести вакцинацию в кратчайшие сроки.