В России выявили 14 057 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 14 057 новых случаев коронавируса. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

14 057 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Всего в стране выявлено 5 264 047 случаев. 16 июня в стране выявили 13 397 заражений.

Больше всего заражений выявили в Москве (3636), Санкт-Петербурге (1757) и Московской области (824). Меньше всего — в Магаданской области (4) и Камчатском крае (1).

За сутки зарегистрировано 416 смертей, всего с начала пандемии умерли 127 992 человека.

Суточный показатель выздоровлений от коронавирусной инфекции 11 205, общий — 4 839 705.