Песков поддержал обязательную вакцинацию в ряде регионов

Решение об обязательной вакцинации в Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине является верным, заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, отметив, что это его личная точка зрения. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает «Интерфакс».

«С учетом ситуации — абсолютно правильная», — заявил он в ответ на вопрос в интервью радиостанции «Эхо Москвы», правильным ли было решение об обязательной вакцинации в этих регионах.

Комментируя предложение совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья допускать к занятиям только сделавших прививку от коронавируса студентов, пресс-секретарь президента сказал, что полностью поддерживает его.

«У нас есть прекрасные вакцины, инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры считаю нужными и оправданными», — пояснил Песков.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области ранее рекомендовал начать новый учебный год в гибридном формате. Так, на очные занятия предложили пускать только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих справки о наличии антител, либо документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия.

Ранее Песков объяснил отсутствие прививки от COVID-19 у него самого. По словам пресс-секретаря президента России, после перенесенной болезни он имеет большое количество антител к коронавирусу.