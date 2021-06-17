Ректоры вузов Москвы предложили допускать к занятиям только привитых студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал начать новый учебный год в гибридном формате. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на очные занятия предложили пускать только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия.

В Совете указали, что вузы выработали систему удаленного образовательного процесса, при которой поддерживается высокий уровень качества обучения. Поэтому, уверены ректоры, права студентов будут соблюдены в полной мере.

16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников в Москве. Необходимо на обязательной основе привить работников в сфере торговли и услуг. Например, салонов красоты, химчисток, общепита, а также водителей общественного транспорта и такси, представителей сферы образования и развлечений.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, должны быть вакцинированы два миллиона человек в Москве, чтобы остановить резкий скачок заболеваемости COVID-19. Позднее начальник Главконтроля Евгений Данчиков назвал размер штрафов предпринимателям и юрлицам за отказ вакцинировать работников в Москве.