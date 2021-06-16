Московский бизнес ответил на требование прививать сотрудников

Российский бизнес, опрошенный РБК, ответил на требование московских властей прививать некоторых сотрудников от коронавируса в обязательном порядке.

Некоторые респонденты издания отметили нежелание многих сотрудников прививаться от коронавируса из-за недоверия российским вакцинам и отсутствия права на выбор препарата. По словам главы Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) Игоря Стоянова, некоторые работники хотели бы привиться иностранной вакциной. При этом на данный момент вакцинировались около 10 процентов занятых в отрасли, 40-50 процентов переболели коронавирусом.

В свою очередь пресс-служба киносети «Каро» сообщила, что большинство сотрудников уже сделали прививки от коронавируса. При этом компания «уважает право любого на отказ от вакцинирования».

Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева предположила, что для массовой вакцинации сотрудников отрасли будут использоваться мобильные пункты. «В зависимости от региона вакцинировать придется от 10 до 40 процентов сотрудников фитнес-клубов, чтобы достичь необходимых 60 процентов. Члены ассоциации планируют активно мотивировать сотрудников», — отметила Киселева.

В свою очередь основатель сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров рассказал, что, по действующим правилам, сотрудники сферы общепита обязаны быть привиты от некоторых болезней. «Все эти прививки должны быть проставлены в санитарной книжке, и никого это не смущает, сейчас этот список просто расширился», — сказал Гончаров.

Ранее Роспотребнадзор Москвы обязал предприятия сферы услуг, работники которых контактируют с клиентами, обеспечить вакцинацию не менее 60 процентов сотрудников: к 15 июля первым компонентом вакцины, к 15 августа — вторым.