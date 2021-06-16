Стал известен размер штрафов за отказ вакцинировать сотрудников в Москве

Штрафы индивидуальным предпринимателям и юрлицам за отказ вакцинировать сотрудников в Москве будут от 30 тысяч до одного миллиона рублей. Такой размер денежного взыскания назвал ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Также стало известно, что регламентируются эти решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 московского кодекса об административных правонарушениях. Если был причинен вред здоровью или при повторном нарушении должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя — от 500 тысяч до одного миллиона рублей (либо приостановить его работу на срок до 90 суток).

Ранее Роспотребнадзор объявил об обязательной вакцинации части работников сферы обслуживания в Москве. Указ должен быть выполнен до 15 июля нынешнего года.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что постановление касается только 60 процентов персонала в сферах торговли, общепита, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения.