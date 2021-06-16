Онищенко объяснил вакцинацию 60 процентов работников от COVID-19 в Москве

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, каких работников затронет обязательная вакцинация от коронавируса в Москве. По его словам, работающие москвичи будут прививаться добровольно, передает ТАСС.

Онищенко отметил, что постановление об обязательных прививках от коронавируса касается только 60 процентов персонала в сферах торговли, общепита, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения.

«Про остальных, которые не подпадают под декретированный контингент, — тут чистая добровольность», — заявил врач.

Ранее Роспотребнадзор объявил об обязательной вакцинации части работников сферы обслуживания в Москве. Указ должен быть выполнен до 15 июля 2021 года.