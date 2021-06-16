Власти Москвы заявили об обязательной вакцинации двух миллионов работников

Согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации подлежат более двух миллионов работников в Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Обязательная вакцинация 60 процентов сотрудников не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение делать прививку или нет», — уточнила она.

По словам Раковой, решение о вакцинации вызывает у части людей непонимание, однако без этого не удастся остановить резкий скачок заболеваемости COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ситуация в столице расценивается как неблагополучная, поэтому необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающих в сфере торговли и услуг. Вакцинировать планируется работников салонов красоты, химчисток, общепита, а также водителей общественного транспорта и такси, сотрудников сферы образования, досуговых и развлекательных мероприятий.

За последние сутки в России выявили 13 397 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 249 990. Больше всего заражений выявили в Москве (5782 случаев), Московской области (1187 случаев) и Санкт-Петербурге (927 случаев).