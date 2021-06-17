У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не обнаружили антител

Почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не обнаружили антител. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

«По состоянию на три и шесть месяцев, мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев», — рассказал Максютов.

Ранее главный врач московской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом. По его словам, за период с 30 декабря 2020 года в больницу попали 136 пациентов, которые заболели COVID-19 после вакцинации. Главврач отметил, что большинство из них успели получить только один компонент вакцины.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».