Россия
 
Последние новости
Спасавший Эриксена врач рассказал о первых словах игрока после остановки сердца
Россиянам раскрыли способ взять две ипотеки за один день
Россиян предупредили об «опасном солнце»
В сети сочли наряд Бузовой на отдыхе в Европе безвкусицей
Россияне стали доверять пенсию государству
Рошаль призвал сделать вакцинацию обязательной
В США назвали главную сложность в переговорах по кибербезопасности с Россией
Сотрудники МЧС устроили заплыв за лодкой Аксенова в затопленной Керчи
Малышева назвала крайне полезный для мужского здоровья продукт
Новости партнеров
Прослушать новость

У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не обнаружили антител

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Оливер Ондрас / РИА Новости

Почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не обнаружили антител. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

«По состоянию на три и шесть месяцев, мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев», — рассказал Максютов.

Ранее главный врач московской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом. По его словам, за период с 30 декабря 2020 года в больницу попали 136 пациентов, которые заболели COVID-19 после вакцинации. Главврач отметил, что большинство из них успели получить только один компонент вакцины.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Гонконга признали «Спутник V»
Российское село закрыли из-за массового заражения коронавирусом на поминках
Ректоры вузов Москвы предложили допускать к занятиям только привитых студентов