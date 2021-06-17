Власти Гонконга признали «Спутник V»

Правительство Гонконга официально включило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, признаваемых в этом специальном административном районе Китая. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте генерального консульства РФ в Гонконге.

Сейчас въезд в город открыт только для его резидентов, но для жителей, полностью вакцинированных «Спутником V», обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения.

17 июня немецкая компания CureVac сообщила об итогах второго промежуточного анализа вакцины от коронавируса. Ее эффективность составила неудовлетворительные 47 процентов.

14 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Эксперты заверили, что негативных последствий вакцинации в ходе соответствующих испытаний не выявлено, и прививка не является противопоказанием для беременности.

1 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайской компанией TopRidge Pharma о производстве более 100 миллионов доз «Спутника V». Партия позволит вакцинировать свыше 50 миллионов человек. Партнерство России с китайской фармацевтической компанией обеспечит поставки препарата партнерам для борьбы с коронавирусом. «TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов», — говорилось в сообщении фонда.