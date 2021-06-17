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Власти опровергли информацию о введении нового локдауна в Москве

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Введение нового локдауна в Москве не планируется. Появившуюся ранее информацию о том, что власти столицы планируют вводить локдаун, опроверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», — сказал Немерюк.

Ранее Forbes со ссылкой на собственный источник опубликовал информацию о том, что в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом власти Москвы планируют ввести локдаун с 20 июня.

12 июня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы обслуживания.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 14 057 случаев заболевания COVID-19, наибольшее число из которых обнаружили в Москве (3636). В Санкт-Петербурге и Московской области выявили 1757 и 824 случаев заражения соответственно.

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