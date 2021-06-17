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Кремль заявил об отсутствии планов на тотальную вакцинацию от коронавируса

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Речи о тотальной вакцинации россиян от коронавируса не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Таким образом, официальный представитель Кремля подтвердил отсутствие планов на всеобщую вакцинацию.

Он напомнил, что прививка от COVID-19 в России обязательна только для отдельных категорий граждан. По мнению Пескова, учитывая темпы распространения инфекции, это вполне оправданно. «Сути подхода к этой проблеме это не меняет», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее 17 июня сообщалось, что Песков поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях.

16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников так называемых «контактных» сфер. Это касается тех, кто осуществляет свою деятельность в следующих областях: образование, досуговые и развлекательные мероприятия, торговля и услуги, салоны красоты, химчистки, общепит, общественный транспорт и такси.

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