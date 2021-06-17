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В Кремле выразили недовольство ходом вакцинации от коронавируса в России

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Фото: АГН «Москва»

В Кремле недовольны ходом вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 17 июня, РИА Новости.

По его словам, в стране созданы все условия для эффективного проведения прививочной кампании, однако, несмотря на это, процесс идет плохо.

Несколькими днями ранее Песков заявил, что для активизации прививочной кампании в стране хороши любые меры. При этом он положительно ответил на вопрос об уместности мер стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации.

Позже, на фоне появления указов властей Москвы и Подмосковья о введении обязательной вакцинации для сотрудников ряда отраслей, Песков уточнил, что речи о том, чтобы заставлять всех делать прививку от коронавируса, не идет.

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