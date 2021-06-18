США вложат миллиарды в лекарство от COVID-19

Правительство США вложит более 3,2 миллиарда долларов в новую программу, цель которой — получение лекарства против болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа. Об этом со ссылкой на государственные органы сообщает The New York Times.

«Скажем, я просыпаюсь с утра, мне нехорошо: я не чувствую вкусов и запахов, у меня першит в горле. Я звоню врачу и говорю "у меня COVID-19, выпишите мне рецепт"», — обрисовал будущую ситуацию главный инфекционист страны доктор Энтони Фаучи.

Вложения пойдут на то, чтобы ускорить клинические испытания препаратов, возможно подходящих на эту роль. Отмечается, что в оптимистичном сценарии лекарство будет подтверждено уже к концу этого года. Примерно треть средств отправится в исследовательские центры, разрабатывающие совсем новые препараты, — такие, которые блокируют заболевание на ранней стадии или помогут справиться с другими инфекциями, потенциально способными привести к пандемии.

Отмечается, что в прошлом году американские власти выделили более 18 миллиардов долларов на разработку вакцины.

Лекарство от коронавируса разрабатывают и в России: в апреле директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявлял, что тесты показывают эффективность препарата «Мир-19».