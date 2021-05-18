В США политик «вылечилась» от коронавируса 30-минутным телефонным разговором. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель штата Миссури в Конгрессе Кори Буш (Cori Bush) заразилась COVID-19 в марте 2020 года и была госпитализирована. После лечения в больнице она выздоровела. Однако духовный наставник политика Чарльз Ндифон (Charles Ndifon) заявил, что именно он вылечил женщину с помощью исцеляющей молитвы по телефону.

Отмечается, что Буш сама позвонила Ндифону из больницы. Целитель заключил, что в ходе разговора «изгнал демонов», которые, по его мнению, вызвали болезнь политика.

По его словам, сама Буш также обладает «целительными силами» и пытается исцелять больных. «Время от времени она отправляет ко мне те случаи, с которыми не может справиться сама», — добавил Ндифон.

Религиозный лидер отметил, что способен также вылечить от коронавируса за полчаса всех своих прихожан. Он возглавляет международную церковь Kingdom Embassy. На сайте организации сообщается, что с последователями его веры регулярно происходят «чудеса и исцеления».

Соратники Ндифона заявили Daily Mail, что их учитель лечит не только коронавирус, но также СПИД, рак и другие заболевания. «Парализованные люди выздоравливают и начинают танцевать брейк-данс», — прокомментировал работу духовного лидера один из прихожан.

В мае 2020-го власти Австралии наказали религиозную организацию, которая продавала опасное «чудо-лекарство» в качестве средства от коронавируса. По словам властей, использование этого «лекарства» представляло серьезную опасность для здоровья.

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