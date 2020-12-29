Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал посвятить 2021-й год избавлению от последствий коронавируса: исцелению экономики, общества и планеты в целом. Он заявил об этом в новогоднем видеообращении, размещенном в Twitter.

По его словам, 2020 год стал годом испытаний, трагедий и слез, а пандемия COVID-19 перевернула жизнь людей.

«Мы уже потеряли стольких близких, а пандемия продолжает бушевать, поражая новых людей и унося новые человеческие жизни. В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Исчезают рабочие места и накапливаются долги. Особенно трудно приходится детям», — отметил генсек.

Он отметил, что впереди Новый год, вместе с которым виднеются лучи надежды. Гутерриш призвал всех примириться между собой и с природой, преодолеть климатический кризис и остановить распространение COVID-19. «Сделаем 2021 год годом исцеления. Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделительных линий. И начала действий по исцелению нашей планеты», — заключил генсек.

Ранее Гутерриш рассказал о главных угрозах десятилетия, которые касаются разрушения договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствия регулирования в киберпространстве. Серьезные проблемы в глобальной координации, по его словам, «выходят далеко за рамки ответа на пандемию».

В ноябре генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с обострением голода и неблагоприятным прогнозом по ситуации с продовольствием на планете в 2021 году. По его словам, в ситуации, когда 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль.