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Генсек ООН пообещал публично привиться от коронавируса

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал публично привиться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека, он примет вакцину, как только она станет доступна для него и ситуация будет более подходящей. Гутерриш подчеркнул, что в обязательном порядке пройдет эту процедуру публично. При этом он не уточнил, какое именно средство он собирается использовать.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден пообещал публично пройти вакцинацию. Свое намерение сделать прививку от вируса в прямом эфире также высказали бывшие главы государства Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

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