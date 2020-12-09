Генсек ООН пообещал публично привиться от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал публично привиться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека, он примет вакцину, как только она станет доступна для него и ситуация будет более подходящей. Гутерриш подчеркнул, что в обязательном порядке пройдет эту процедуру публично. При этом он не уточнил, какое именно средство он собирается использовать.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден пообещал публично пройти вакцинацию. Свое намерение сделать прививку от вируса в прямом эфире также высказали бывшие главы государства Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.