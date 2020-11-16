Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Эпидемиолог раскрыл информацию о случаях повторного заражения COVID-19 в России
Московский вирусолог объяснил заранее выкопанные могилы на кладбищах 
Мэр Сочи обратился к массово ринувшимся на курорт россиянам
Адвокат Мамаева оценил возможное наказание для избившего Харитонова бойца MMА
Бывший президент Франции попал в больницу
В России оценили результаты испытаний американской вакцины от коронавируса
Избившему Харитонова бойцу ММА предъявили обвинение
Стюардесса раскрыла негигиеничный поступок Ким Кардашьян в самолете
Путин одобрил создание базы для кораблей с ядерными установками в Африке
Новости партнеров
Прослушать новость

В ООН забеспокоились обострением голода на планете из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с обострением голода и неблагоприятным прогнозом по ситуации с продовольствием на планете в 2021 году. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Голод — это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире — изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды», — написал Гутерриш.

Ранее в ноябре сообщалось, что более десяти стран Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные ООН. Конфликты, экономические трудности, экстремальные погодные условия и пандемия коронавируса ограничили доступ к продовольствию для сотен тысяч людей.

В октябре примерно полтора миллиона жителей Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса остались без возможности покупать все необходимые продукты питания. Газета The New York Times опубликовала репортаж о том, как живут нью-йоркцы, оставшиеся без источников дохода.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи рассказали о помогающих справиться с тревогой завтраках
Полтора миллиона жителей Нью-Йорка остались без возможности купить еду
Более десяти стран оказались на пороге массового голода