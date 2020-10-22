Полтора миллиона жителей Нью-Йорка остались без возможности купить еду

Примерно полтора миллиона жителей Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса остались без возможности покупать все необходимые продукты питания. Газета The New York Times 20 октября опубликовала репортаж о том, как живут нью-йоркцы, оставшиеся без источников дохода.

Материал издания снабжен фотографиями людей в очередях за бесплатными продуктами. В нем рассказываются четыре истории: семейной пары из Перу, индийской семьи из шестерых человек, чернокожей матери-одиночки и женщины из Белоруссии. Все они — про то, как эпидемия вынудила людей пользоваться службами раздачи еды, предназначенными для малоимущих.

City Harvest, одна из крупнейших подобных служб, сообщила о том, что по сравнению с прошлым годом число обращений к ней выросло более чем на треть. Другая некоммерческая организация такого рода, BronxWorks, заявила, что во время пандемии к ней стали обращаться в восемь раз чаще.

Издание отмечает, что примерно треть таких благотворительных групп перестали работать во время пандемии. Главной причиной этого называют нехватку волонтеров: желающих работать на раздаче во время пандемии COVID-19 стало значительно меньше. Как подчеркивает NYT, особенно остро это ощутили в наиболее бедных районах города, таких как Бронкс и Квинс.

В августе текущего года сообщалось, что глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли предрек миру «голод библейских масштабов» из-за коронавируса. Он заявил, что на борьбу с ним требуется около пяти миллиардов долларов.