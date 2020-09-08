Трампа обвинили в попытке «убить Нью-Йорк»

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытке убить город. Его цитирует Reuters.

Обвинение губернатора связано с тем, что в Белом доме якобы отказались оказывать дополнительную помощь пострадавшим от пандемии COVID-19 штатам. В частности, Трамп не хочет оплатить очистку школ и поездов.

Куомо также рассказал о новых мерах профилактики распространения коронавируса в Нью-Йорке. Так, колледжи должны будут сообщать о числе зараженных: если их будет больше сотни, учебные заведения переведут на дистанционное обучение. Такую меру приняли из-за того, что в колледжах наблюдаются вспышки заболеваемости.

Губернатор штата Нью-Йорк неоднократно обвинял Трампа в недостаточно эффективных действиях для предотвращения пандемии. Так, Куомо считает, что правительство некомпетентно, оно отрицает реальность складывающейся ситуации, а также оказывает давление на местные органы власти, чтобы они «безрассудно» отменяли режим изоляции.

По последним данным, в США 6,3 миллиона зараженных коронавирусом. 189,2 тысячи человек погибли из-за осложнений, вызванных COVID-19.

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