Губернатор Нью-Йорка указал на ошибку властей из-за Трампа

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что руководители целого ряда американских штатов совершили ошибку, когда на фоне пандемии под влиянием президента США Дональда Трампа отменили режим изоляции. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, правительство некомпетентно, оно отрицает реальность складывающейся ситуации, а также оказывает давление на местные органы власти, чтобы они «безрассудно» отменяли режим изоляции.

Куомо заметил, что из-за такой ошибки в Нью-Йорк прибывают жители других штатов, надеясь укрыться от распространяющегося вируса. В то же время, отметил губернатор, властям других штатов удалось взять эпидемиологическую ситуацию под контроль.

6 июля Куомо упрекнул Трампа в распространении коронавируса. Глава штата отметил, что заявления главы государства только усугубляют ситуацию и приводят к дальнейшему распространению заболевания. По его словам, из-за высказываний Трампа американцы не носят маски, не соблюдают дистанцию и не ведут себя осторожно.

По последним данным, в США зафиксировано более 3,8 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. 140 787 человек погибли из-за осложнений, связанных с пневмонией COVID-19.