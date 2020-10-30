Врачи рассказали о помогающих справиться с тревогой завтраках

Американский диетолог Майя Феллер (Maya Feller) и врач Саманта Элкриф (Samantha Elkrief) рассказали о завтраках, которые помогают справиться с тревогой. Экспертов опросило издание Huffington Post.

По мнению Феллер, авокадо — это один из лучших ингредиентов для здорового завтрака. Когда нет времени, можно обойтись бутербродом из ломтика авокадо на хлебе с добавлением тмина, черного перца и соли. В других случаях диетолог рекомендует запечь половинку авокадо с яйцом.

Яйцо — еще один ценный продукт. Эксперт советует не пренебрегать желтками: они богаты холином и цинком, которые связывают с пониженной тревожностью. Кроме того, по ее словам, 12 граммов белка, которые содержатся в паре яиц, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Феллер советует включить в завтрак фильтрованный йогурт — например, греческий или скир. «Между кишечником и головным мозгом существует не до конца исследованная связь, — поясняет она. — Пища, которая полезна для кишечной микрофлоры, может поспособствовать укреплению здоровья и пищеварительной системы, и мозга».

Врач Саманта Элкриф рекомендует есть лосось и другую жирную рыбу. Они содержат омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые ослабляют симптомы тревожности. «К тому же лосось имеет противовоспалительные свойства и является хорошим источником белка», — утверждает она.

Также полезны ягоды, богатые витамином C, и овсянка. «Каша не только позволит начать день с внушительной дозы питательных микроэлементов, таких как кальций, железо, магний, калий и B5, — говорит Феллер. — Это богатое клетчаткой блюдо поможет надолго утолить голод и весь день будет поддерживать уровень сахара в крови».

Ранее сообщалось, что специалисты из университета Бата в Великобритании раскрыли опасность привычки пить кофе по утрам. Они обнаружили, что плохой сон и употребление кофе негативно повлияли на уровень сахара, который повысился на 50 процентов.