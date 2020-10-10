Раскрыта опасность утреннего кофе

Специалисты из университета Бата в Великобритании раскрыли опасность привычки пить кофе по утрам. Об этом говорится в журнале Focus.de.

Исследователи исследовали анализы крови 29 добровольцев, чтобы выявить связь между уровнем инсулина и употреблением кофе натощак. Как выяснили специалисты, утренняя чашка кофе может привести к нарушению метаболизма.

Участникам эксперимента после сна давали кофе с сахаром, калорийность которого была равна обычному завтраку. Затем их будили на несколько минут каждый час, предлагали черный кофе, а после этого — сладкий напиток.

В результате выяснилось, что плохой сон и употребление кофе негативно повлияли на уровень сахара, который повысился на 50 процентов. Как считают ученые, это связано с неспособностью организма усвоить глюкозу сразу после пробуждения.

Специалисты рекомендовали пить кофе не натощак, а во время или после завтрака. Это позволить снизить риски для здоровья.

Ранее профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева заявила, что употреблять кофе для «сжигания жиров» опасно для здоровья. По ее словам, такой способ похудения может привести к проблемам с сердцем. По словам Королевой, если употреблять кофе в умеренных количествах, то он может помочь сбросить вес. Главное пить черный кофе без добавок.