ООН объяснила «катастрофический» прогноз на 2021 год

Директор информационного центра Организации Объединенных Наций (ООН) в Москве Владимир Кузнецов объяснил радиостанции «Говорит Москва» «катастрофический» прогноз на 2021 год главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли.

Представитель ООН пояснил, что к заявлению главы ВПП надо «отнестись со всем вниманием», поскольку ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире достаточно серьезная. По его словам, пандемия коронавируса свела на нет успехи последних десятилетий по сокращению числа голодающих.

Кузнецов подчеркнул, что призыв Бизли адресован в том числе и России, так как она остается важным партнером ООН в гуманитарной деятельности.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что следующий год будет «буквально катастрофическим». Бизли подчеркнул, что за последние четыре года количество людей, которые находятся на грани голодной смерти, выросло с 80 до 135 миллионов. Однако из-за пандемии коронавируса уже 270 миллионов человек страдают от голода. В связи с этим глава ВПП предположил, что 2021 год будет «еще более катастрофическим».