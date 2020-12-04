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На Бали начался массовый голод

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Фото: Nyimas Laula / Reuters

Массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает Al-Jazeera.

По информации телеканала, ввиду резкого снижения туристического потока в регион, обусловленного ограничительными мерами на фоне COVID-19, и обеднения проблема недоедания в настоящий момент также распространилась на отдельные городские районы.

В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.

Известно, что на туризм приходилось около 60 процентов ВВП острова. При этом в августе текущего года уровень безработицы вырос до 5,6 процента, а также было потеряно 105 тысяч рабочих мест.

Вдобавок на Бали наблюдается увеличение числа «ковид-бедняков» — людей, имевших небольшой достаток, но из-за пандемии потерявших возможность зарабатывать даже на пропитание.

«Это люди среднего класса, которые ранее имели работу, они могут выглядеть нормально, потому что у них новая обувь или мотоцикл, но на самом деле они тоже бедствуют», — пояснил руководитель проекта благотворительной организации Scholars of Susistance Foundation Bali Диджей Дентон (DJ Denton), подчеркнув, что речь идет о появлении нового класса людей на острове.

28 октября россиянам, желающим провести зимние месяцы на закрытом для туристов Бали, раскрыли лазейку для поездки на остров в условиях пандемии коронавируса. Путешественники-лонгстееры могут попасть туда по электронной бизнес-визе — такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру, на переговоры с местными предпринимателями. Допустимый срок пребывания составит 60 дней, в дальнейшем он может четырежды быть продлен на 30 суток.

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