На популярном среди россиян курорте задумались о введении запрета на алкоголь

Отельеры на острове Бали, популярном среди российских туристов курорте, предупреждают, что возможное введение запрета на алкоголь в Индонезии, предложенное сразу тремя местными политическими партиями, снизит турпоток в регион. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Согласно инициативе, спиртные напитки будет запрещено производить, хранить, продавать, а также употреблять. Предполагается, что нарушителям первых трех пунктов может грозить от двух до десяти лет лишения свободы и штрафы до 100 тысяч долларов, а за распитие предусмотрено до двух лет тюрьмы или штраф на сумму до пяти тысяч долларов.

Известно, что также рассматриваются различные исключения, например для фармацевтического использования и для туристов. При этом пока не уточняется, распространится ли запрет на иностранных граждан.

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«Не только зарубежные гости, но и индонезийцы будут думать, зачем им отдыхать на Бали, если они даже не могут с удовольствием выпить пива», — поделился мнением председатель Ассоциации отелей Бали Рики Путра. По его словам, действующих законов в данной сфере вполне достаточно.

28 октября россиянам, желающим провести зимние месяцы на закрытом для туристов Бали, раскрыли лазейку для поездки на индонезийский остров в условиях пандемии коронавируса. Путешественники-лонгстееры могут попасть на популярный курорт по электронной бизнес-визе — такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру на переговоры с местными предпринимателями.