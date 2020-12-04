Миру предрекли тяжелейший кризис со времен Второй мировой войны

ООН предрекла, что в 2021 году мир ожидает тяжелейший гуманитарный кризис со Второй мировой войны. Об этом рассказал директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что следующий год будет «буквально катастрофическим». Бизли напомнил, что за последние четыре года число людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Однако из-за пандемии COVID-19 уже 270 миллионов человек страдают от голода. В связи с этим представитель ВПП предположил, что 2021 год будет «еще более катастрофическим».

По его мнению, человечеству удастся преодолеть гуманитарный кризис, если в ООН соберут достаточно денег на борьбу с ним. «В следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции», — указал Бизли.

В июне 2020-го генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится на грани крупнейшего за последние 50 лет продовольственного кризиса. Он призвал правительства всех стран мира принять срочные меры для предотвращения пагубных последствий пандемии коронавируса и обеспечения продовольственной безопасности.

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