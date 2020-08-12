Шестеро военных из Йемена проникли на территорию своего посольства в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, всего около тридцати человек пришли к посольству республики. Они требуют вернуть их обратно на Родину. У военных истек срок контракта, они не получают выплаты. Шестеро из пришедших ворвались на территорию посольства, после чего были задержаны для дальнейшего разбирательства.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт. В нем участвуют сепаратисты, которые в 2017-м образовали Южный переходный совет: изначально они выступали на стороне правительства и боролись с боевиками шиитской группировки «Ансар Аллах», однако затем, в 2019-м, захватили Аден и стали воевать против властей. Правительство, которое борется с боевиками и ЮПС, действует вместе с международной коалицией — ее возглавляет Саудовская Аравия.

Конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего в мире гуманитарного кризиса. По данным ООН, свыше 24 миллионов жителей страны нуждаются в помощи, своих домов лишились более трех миллионов человек.