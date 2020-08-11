Россия оценила отношения со Словакией после высылки дипломатов

Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения с Братиславой. Об этом рассказали в российском посольстве в республике, передает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что версия Словакии о причинах высылки российских дипломатов «выглядит непрофессионально и недостойно». Действия Братиславы оценили как недружественные, однако подчеркнули, что Москва все еще заинтересована в развитии отношений.

10 августа сообщалось, что власти Словакии приняли решение выслать троих российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. О ком конкретно идет речь, не уточняется. Москва пообещала зеркально ответить на эти меры.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран ФСБ Владимир Джабаров связал высылку российских дипломатов из Словакии с аналогичной ситуацией в Чехии в июне этого года. По его словам, такие действия являются звеньями одной цепи недружественных шагов в отношении России.

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